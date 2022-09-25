Дания — Франция: прогноз Александра Мостового на матч Лиги наций 25 сентября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги наций Дания — Франция.

Ставка: обе забьют за 1.84.

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«Дания и Франция встретятся в последнем туре Лиги наций. Французы уже точно не смогут выйти в плей-офф. Команда хоть и победила в прошлом туре Австрию (2:0), но всё равно отстаёт от лидера, в лице Хорватии, на пять баллов.

Однако у «трёхцветных» всё ещё маячит другая проблема – сборная может опуститься в Лигу B. Если французы уступят датчанам, а австрийцы обыграют хорватов, то подопечные Дидье Дешама снова могут оказаться на последней строчке.

Эта игра будет проходить в Копенгагене, и я не считаю, что тут стоит ждать разгрома от Франции. Мотивации у команды уже не так много – группа точно проиграна. Однако и уступать команде Дешама сейчас никак нельзя.

Датчане же играют дома. Теоретически, они еще могут выйти из группы с первой строчки. По силам «алая гвардия», конечно, уступает своему сопернику.

Я рискну и предположу, что забьют обе команды. Последний тур розыгрыша, выездная игра для Франции. Не думаю, что Дания легко отдаст три очка противнику».

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