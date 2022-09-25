«Витязь» — «Сибирь»: где смотреть онлайн, трансляция, по какому каналу покажут

25 сентября в Балашихе состоится матч КХЛ «Витязь» — «Сибирь». Начало встречи запланировано на 14:00 мск.
Посмотреть игру в прямом эфире можно по телеканалу КХЛ или на KHL Prime.
Мнение аналитиков при выборе фаворита разделилось, и они отдают «Сибири» лишь небольшое преимущество. Поставить на победу новосибирцев можно с коэффициентом 2.40. Успех «Витязя» оценён в 2.80. Ничья в основное время идёт за 3.60.
Эксперты сомневаются, что матч получится результативным. Тотал больше 4.5 шайбы оценён в 2.30, а тотал меньше 4.5 шайбы идёт с коэффициентом 1.65.
Поставить на то, что победитель определится в овертайме, можно за 6.25. Если дело дойдёт до серии послематчевых буллитов, то сыграет коэффициент 6.80.
Карандин: уровень «Амура» — команды ВХЛ.
Самсонов поделился эмоциями от дебюта за «Торонто».
Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор» с коэффициентом 3.62.
«Малкин». Россиянин ответил, кто лучше — он или Кадри.
Прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард» с коэффициентом 2.15.
- 25 сентября 2022
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
-
03:15
-
03:00
-
02:30
- 24 сентября 2022
-
21:00
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:30