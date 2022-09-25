«Витязь» — «Сибирь»: где смотреть онлайн, трансляция, по какому каналу покажут

25 сентября в Балашихе состоится матч КХЛ «Витязь» — «Сибирь». Начало встречи запланировано на 14:00 мск.

Посмотреть игру в прямом эфире можно по телеканалу КХЛ или на KHL Prime.

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Мнение аналитиков при выборе фаворита разделилось, и они отдают «Сибири» лишь небольшое преимущество. Поставить на победу новосибирцев можно с коэффициентом 2.40. Успех «Витязя» оценён в 2.80. Ничья в основное время идёт за 3.60.



Эксперты сомневаются, что матч получится результативным. Тотал больше 4.5 шайбы оценён в 2.30, а тотал меньше 4.5 шайбы идёт с коэффициентом 1.65.



Поставить на то, что победитель определится в овертайме, можно за 6.25. Если дело дойдёт до серии послематчевых буллитов, то сыграет коэффициент 6.80.

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