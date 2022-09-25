«Нефтехимик» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Журналист Максим Лебедев сделал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.78.

«Авангард» как-то не совсем логично проиграл в Нижнем Новгороде. В принципе, игра была равна, а такие матчи «ястребы» начали вытаскивать. Конечно, срубило омичей пятиминутное удаление, во время которого они получили две шайбы. Как раз если эти две шайбы убрать, всё могло сложиться совсем по-другому.

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Ещё наверняка даёт о себе знать сверхзатянувшаяся выездная серия. Но ведь никто насильно не заставлял «Авангард» требовать себе такого календаря. Сам попросил – сам получил.

Омичам на беспробудном выезде осталось продержаться недолго. После Нижнекамска они сыграют в Москве с «Динамо» и наконец-то вернутся домой, чтобы уже там открыть хоккейный сезон по-настоящему. И уже один этот факт должен согревать сердца «ястребов». И даже если не согревает, это ни в коей мере не должно повлиять на результат предстоящего матча с самой последней командой КХЛ.

Ибо, как залёг «Нефтехимик» на дне турнирной таблицы вниз лицом, так пока и не подаёт признаков жизни. Вот в предыдущем туре получил пять шайб от «Трактора». Мог бы и все десять получить – оборона у «маленьких татар», похоже, строится по принципу «Хватай мешки – вокзал поехал». А если к этому добавить статистику личных встреч, где у «химиков» в десяти последних междусобойчиках, сыгранных на камской земле, только три победы против семи «ястребиных».

В общем, всё понимаете сами. «Авангард» даже не должен, а просто-таки обязан побеждать. И непременно в основное время. И навалить должен «Нефтехимику» не меньше, чем в предыдущем туре это сделали челябинцы».

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