«Ак Барс» — «Трактор»: где смотреть матч КХЛ, прямая трансляция, по какому каналу

25 сентября в Казани состоится матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Посмотреть игру в прямом эфире можно на KHL Prime.

Экспрессы на главные события дня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.66, а успех челябинцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.24.

Букмекеры уверены, что матч «Ак Барс» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05.

Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.5.

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