«Питтсбург» — «Коламбус»: где смотреть матч НХЛ, прямая трансляция, коэффициенты

25 сентября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс». Команды выйдут на лёд в 20:00 мск.



Прямую трансляцию встречи на российских телеканалах не покажут.

10 лучших экспрессов на матчи дня.

Явным фаворитом матча считаются хозяева. Сделать ставку на победу «Питтсбурга» предлагается с коэффициентом 1.87. Победа «Коламбуса» оценена в 3.12, а ничья после 60 минут идёт за 4.64.



Аналитики ждут высокой результативности. Тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.42, тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 2.57.

Эксперты предлагают ставки на то, что матч закончится в овертайме — за 6.55. Если игра дойдёт до серии буллитов, то сыграет коэффициент 8.90.

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