ЦСКА — «Спартак»: прогноз на матч от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Спартак», который пройдёт 26 сентября.
Ставка: победа «Спартака» с форой (+1) за 2.05.
Поражение от «Куньлуня» оказалось тревожным сигналом для тренерского штаба обладателя Кубка Гагарина. Тем не менее перед выездом в Минск Сергей Фёдоров не сумел внести качественные изменения в состав.
Следствием этой нерешительности стало очередное поражение, на этот раз со счётом 1:3. Фиаско отбросило красно-синих на восьмое место Западной конференции. Для действующего чемпиона это, конечно, недопустимо.
«Спартак» вытягивает матчи за счёт великолепной оборонительной линии и блестящей игры бригады вратарей. Не только Патрик Рыбар, но и Алексей Красиков выдают под заказ «сухие» матчи. Россиянин отличился в игре с казанским «Ак Барсом» (2:0), а в выездной встрече с «Сочи» (1:0) снова продемонстрировал класс страж ворот из Словакии. С шестью победами в 10 встречах гости на третьей позиции Запада.
ЦСКА находится не в лучшем состоянии. Есть претензии к общекомандному движению, плюс слабая реализация опасных моментов. В последних играх «замолчала» спецбригада по реализации большинства. Вскрыть топовую на сегодняшний день оборону красно-белых подопечным Фёдорова будет крайне сложно. Перспективно смотрится ставка «победа «Спартака» с форой (+1) за 2.05.
Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «обе забьют — нет» за 3.92. Отметим, что в трёх из последних шести очных игр соперников на площадке армейцев одна из команд не забила.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз с коэффициентом 4.35 на матч «Локомотив» — «Барыс».
Оцениваем шансы Игоря Ларионова обыграть СКА в Санкт-Петербурге.
Прогноз с коэффициентом 4.33 на матч «Северсталь» — «Адмирал».
Бекстрём: только Овечкину по силам побить рекорд Гретцки!
Прогноз с коэффициентом 3.62 на матч «Автомобилист» — «Куньлунь».
- 26 сентября 2022
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
05:30
-
04:45
-
04:15
-
03:30
-
02:45
- 25 сентября 2022
-
22:00
-
20:45
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00