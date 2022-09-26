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ЦСКА — «Спартак»: прогноз на матч от «Чемпионата»

ЦСКА — «Спартак»: прогноз на матч от «Чемпионата»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Спартак», который пройдёт 26 сентября.

Ставка: победа «Спартака» с форой (+1) за 2.05.

Поражение от «Куньлуня» оказалось тревожным сигналом для тренерского штаба обладателя Кубка Гагарина. Тем не менее перед выездом в Минск Сергей Фёдоров не сумел внести качественные изменения в состав.

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Следствием этой нерешительности стало очередное поражение, на этот раз со счётом 1:3. Фиаско отбросило красно-синих на восьмое место Западной конференции. Для действующего чемпиона это, конечно, недопустимо.

«Спартак» вытягивает матчи за счёт великолепной оборонительной линии и блестящей игры бригады вратарей. Не только Патрик Рыбар, но и Алексей Красиков выдают под заказ «сухие» матчи. Россиянин отличился в игре с казанским «Ак Барсом» (2:0), а в выездной встрече с «Сочи» (1:0) снова продемонстрировал класс страж ворот из Словакии. С шестью победами в 10 встречах гости на третьей позиции Запада.

ЦСКА находится не в лучшем состоянии. Есть претензии к общекомандному движению, плюс слабая реализация опасных моментов. В последних играх «замолчала» спецбригада по реализации большинства. Вскрыть топовую на сегодняшний день оборону красно-белых подопечным Фёдорова будет крайне сложно. Перспективно смотрится ставка «победа «Спартака» с форой (+1) за 2.05.

Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «обе забьют — нет» за 3.92. Отметим, что в трёх из последних шести очных игр соперников на площадке армейцев одна из команд не забила.

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