ЦСКА — «Спартак»: прогноз на матч от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Спартак», который пройдёт 26 сентября.

Ставка: победа «Спартака» с форой (+1) за 2.05.

Поражение от «Куньлуня» оказалось тревожным сигналом для тренерского штаба обладателя Кубка Гагарина. Тем не менее перед выездом в Минск Сергей Фёдоров не сумел внести качественные изменения в состав.

Прогнозы на все матчи КХЛ.

Следствием этой нерешительности стало очередное поражение, на этот раз со счётом 1:3. Фиаско отбросило красно-синих на восьмое место Западной конференции. Для действующего чемпиона это, конечно, недопустимо.

«Спартак» вытягивает матчи за счёт великолепной оборонительной линии и блестящей игры бригады вратарей. Не только Патрик Рыбар, но и Алексей Красиков выдают под заказ «сухие» матчи. Россиянин отличился в игре с казанским «Ак Барсом» (2:0), а в выездной встрече с «Сочи» (1:0) снова продемонстрировал класс страж ворот из Словакии. С шестью победами в 10 встречах гости на третьей позиции Запада.

ЦСКА находится не в лучшем состоянии. Есть претензии к общекомандному движению, плюс слабая реализация опасных моментов. В последних играх «замолчала» спецбригада по реализации большинства. Вскрыть топовую на сегодняшний день оборону красно-белых подопечным Фёдорова будет крайне сложно. Перспективно смотрится ставка «победа «Спартака» с форой (+1) за 2.05.



Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «обе забьют — нет» за 3.92. Отметим, что в трёх из последних шести очных игр соперников на площадке армейцев одна из команд не забила.

10 лучших экспрессов на сегодня.



Прогноз с коэффициентом 4.35 на матч «Локомотив» — «Барыс».



Оцениваем шансы Игоря Ларионова обыграть СКА в Санкт-Петербурге.



Прогноз с коэффициентом 4.33 на матч «Северсталь» — «Адмирал».



Бекстрём: только Овечкину по силам побить рекорд Гретцки!



Прогноз с коэффициентом 3.62 на матч «Автомобилист» — «Куньлунь».