«Витязь» — «Сибирь»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Новосибирская «Сибирь» одержала победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного сезона КХЛ в овертайме со счётом 5:4 (3:1, 0:2, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».
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В составе победителей покер оформил нападающий Александр Шаров, также забивший решающий гол в дополнительное время. Ещё одну шайбу у «Сибири» забросил форвард Владимир Бутузов.
У «Витязя» отличились Владимир Галузин (дубль), Александр Яремчук и Алексей Волгин.
«Сибирь» в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 13 очков после 11 проведённых встреч. «Витязь» — на девятой строчке Запада, заработав 11 баллов за 10 игр.
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