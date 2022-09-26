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Нидерланды — Бельгия: результат матча Лиги наций, как сыграли, какой счёт, кто забил

Нидерланды — Бельгия: результат матча Лиги наций, как сыграли, какой счёт, кто забил
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25 сентября состоялся матч 6-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Нидерландов на своём поле принимала команду из Бельгии. Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме.

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Команды долгое время не могли открыть счёт в матче. По статистике и Бельгия, и Нидерланды были почти равны, нанеся примерно равное количество ударов. Но в итоге удача оказалась на стороне хозяев поля – на 73-й минуте отличился центральный защитник Вирджил ван Дейк, ассистировал ему вингер Коди Гакпо.

Сборная Нидерландов выиграла свою группу, набрав 16 очков. У сборной Бельгии 10 очков и второе место.

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