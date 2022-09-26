Уэльс — Польша: результат матча Лиги наций, как сыграли, какой счёт, забил ли Левандовски

25 сентября на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе проходил матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Лиги А группы 4. Встречались сборные Уэльса и Польши. Финальный свисток Андриса Трейманиса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:0.
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Единственный мяч в матче был забит на 57-й минуте: отличился Кароль Свидерски с передачи Роберта Левандовского.
Сборная Польши набрала семь очков и финишировала в группе 4 на третьем месте. Уэльс с одним очком в шести турах вылетел на дивизион ниже — в Лигу B. Также в группе с Польшей и Уэльсом играли сборные Нидерландов (16) и Бельгии (10). Нидерланды вышли в плей-офф турнира.
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