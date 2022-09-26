СКА — «Торпедо»: эксперты оценили шансы команды Ларионова выиграть 5-й матч подряд в КХЛ

26 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют СКА и «Торпедо». Игра начнётся в 19:30 мск.
Прогноз на матч СКА — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.
СКА считается явным фаворитом матча. Ставки на подопечных Романа Ротенберга принимаются с коэффициентом 1.42. Шансы нижегородцев оценены в 7.00. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 5.20.
Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.59, а на ТМ 4.5 дают 2.36.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.18. Победа петербуржцев с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.26, а на успех «Торпедо» можно поставить за 4.00.
СКА выиграл девять из 10 матчей на старте сезона, у команды 19 очков. У подопечных Игоря Ларионова семь побед в девяти играх и 14 очков. При этом «Торпедо» выиграло четыре своих последних матча.
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