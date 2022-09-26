Англия — Германия: прогноз Эдуарда Мора на игру 6-го тура группового этапа Лиги наций

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Англия – Германия.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15.
«Англичане досрочно заняли последнее место, и вылетают из Дивизиона А. Думаю, что в последней игре нужно показать хороший футбол (пусть матч ничего не решает). Потому что все болельщики сборной Англии соскучились по хорошему футболу.
Прогноз на матч Англия — Германия с коэффициентом 2.50.
Уж слишком осторожно играет Саутгейт, малыми силами атакует. Соответственно, очень мало голов забивает. Хотя в своём распоряжении имеет очень сильную атакующую линию.
У Германии всё было в руках, но немцы проиграли Венгрии. Поэтому первое место занять не могут. Их тоже ничего не сковывает. Вполне возможно, что выйдут играть резервисты. Они также будут заточены на атаку, чтобы проявить себя. У Флика очень большой состав, много футболистов, все хотят попасть на чемпионат мира. Где, если не в этом матче, можно себя проявить с самой лучшей стороны.
Конечно, именно Германия смотрится фаворитом. Думаю, что гости победят. Но при этом и англичанам пора раскрепоститься, больше атаковать. Думаю, как минимум гол забьют хозяева, ещё пару забьют гости», — сказал Мор.
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Прогноз на матч Венгрия — Италия с коэффициентом 2.98.
Прогноз на матч Норвегия — Сербия с коэффициентом 2.20.
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