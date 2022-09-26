Англия — Германия: ставка Романа Павлюченко на игру группового этапа Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Наций Англия — Германия.
Ставка: победа Германии за 3.13.
«Сборная Англии уже вылетела в дивизион классом ниже, набрав всего два очка за пять матчей Лиги Наций. В первом круге команда разошлась миром с Италией (0:0) и Германией (1:1). На днях англичане потерпели поражение от итальянцев с минимальным счётом 0:1.
Прогноз на матч Англия — Германия с коэффициентом 2.50.
Сборная Германии располагается в квартете на третьей позиции, правда, за первую позицию побороться уже не получится. Коллектив одержал в текущем розыгрыше всего одну викторию, переиграв Италию в июне со счётом 5:2. Тем не менее, несколько дней назад команда сенсационно проиграла Венгрии (0:1).
По моему мнению, в сегодняшнем противостоянии сильнее окажется приезжий коллектив. Как-то я не очень верю в англичан, пусть и играют они в родных пенатах. Нынешний цикл полностью провален, так что вряд ли хозяева станут упираться в заключительной встрече. Гостям тоже виктория в турнирном плане особо не нужна, но всегда приятнее занять место чуть выше», — сказал Павлюченко.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Лучшие прогнозы на матчи Лиги наций.
Прогноз на матч Венгрия — Италия с коэффициентом 2.98.
Прогноз на матч Норвегия — Сербия с коэффициентом 2.20.
Нигматуллин: сборная России всё равно должна быть.
- 26 сентября 2022
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
05:30
-
04:45
-
04:15
-
03:30
-
02:45
- 25 сентября 2022
-
22:00