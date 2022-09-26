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Англия — Германия: ставка Романа Павлюченко на игру группового этапа Лиги наций

Англия — Германия: ставка Романа Павлюченко на игру группового этапа Лиги наций
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Наций Англия — Германия.

Ставка: победа Германии за 3.13.

«Сборная Англии уже вылетела в дивизион классом ниже, набрав всего два очка за пять матчей Лиги Наций. В первом круге команда разошлась миром с Италией (0:0) и Германией (1:1). На днях англичане потерпели поражение от итальянцев с минимальным счётом 0:1.

Прогноз на матч Англия — Германия с коэффициентом 2.50.

Сборная Германии располагается в квартете на третьей позиции, правда, за первую позицию побороться уже не получится. Коллектив одержал в текущем розыгрыше всего одну викторию, переиграв Италию в июне со счётом 5:2. Тем не менее, несколько дней назад команда сенсационно проиграла Венгрии (0:1).

По моему мнению, в сегодняшнем противостоянии сильнее окажется приезжий коллектив. Как-то я не очень верю в англичан, пусть и играют они в родных пенатах. Нынешний цикл полностью провален, так что вряд ли хозяева станут упираться в заключительной встрече. Гостям тоже виктория в турнирном плане особо не нужна, но всегда приятнее занять место чуть выше», — сказал Павлюченко.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Лучшие прогнозы на матчи Лиги наций.

Прогноз на матч Венгрия — Италия с коэффициентом 2.98.

Прогноз на матч Норвегия — Сербия с коэффициентом 2.20.

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