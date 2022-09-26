Прогноз на матч СКА — «Торпедо» в КХЛ с коэффициентом 3.14

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ СКА — «Торпедо», который состоится 26 сентября в Санкт-Петербурге.

Ставки: победа СКА с форой (-1.5) за 1.85, ИТБ 2.5 гола «Торпедо» за 3.14.

В этот игровой уикенд случилось невероятное – СКА Романа Ротенберга проиграл впервые в сезоне. Обидчиком лучшей команды чемпионата, одержавшей девять побед в 10 играх, стало московское «Динамо», которое умело довело дело до серии буллитов.

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Не так давно похожий матч у красно-синих уже был с «Северсталью», но в том случае класса сопернику не хватило, чтобы дожать. Если же с фаворитом ввязаться в атакующую борьбу, то в большинстве случаев добыть очки шансов не будет.



Тем не менее определённо в таком стиле попытается сейчас сыграть «Торпедо» Игоря Ларионова – гости просто по-другому не умеют. Нижегородцы в этом сезоне неудержимы в плане желания всегда играть в контроль и иметь преимущество перед соперником в атаке.

Они одержали восемь побед, имеют действующую серию в четыре виктории, и за всё время только «Витязю» и «Ак Барсу» удалось засушить в обороне так, что «Торпедо» едва забивало хотя бы дважды.



СКА сейчас сушить очевидно не станет, ведь им есть чем ответить сопернику впереди. Клуб из Санкт-Петербурга в своих матчах не смог пробить стандартный тотал в пять шайб всего дважды. «Торпедо» же в шести матчах стабильно забивало минимум три гола.

Можно рискнуть с вариантом высокой результативности и большого количества голов от гостей – на тотал «Торпедо» больше 2.5 шайбы коэффициент 3.14. При этом Ларионов не сможет прервать жуткую серию без побед со СКА на выезде – победу хозяев с форой -1.5 тоже возьмём.

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