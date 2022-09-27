«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: эксперты назвали фаворита «Зелёного дерби» КХЛ

27 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Игра начнётся в 17:00 мск.
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.20.
«Ак Барс» считается явным фаворитом матча. Ставки на подопечных Олега Знарка принимаются с коэффициентом 1.93. Шансы уфимцев оценены в 3.80. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.90.
Эксперты считают, что матч не будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 2.10, а на ТМ 4.5 дают 1.77.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.23. Победа казанцев с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.49, а на успех «Салавата Юлаева» можно поставить за 2.70.
«Ак Барс» выиграл 6 из 9 матчей на старте сезона, у команды 13 очков. У уфимцев 5 побед в 10 играх и 12 очков.
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