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Португалия — Испания: Лига наций, смотреть онлайн, прямая трансляция, во сколько начало

Португалия — Испания: Лига наций, смотреть онлайн, прямая трансляция, во сколько начало
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27 сентября в Браге на стадионе «Брага Мунисипал» в матче Лиги наций сыграют сборные Португалии и Испании. Игра начнётся в 21:45 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Оkko Спорт».

Прогноз на матч Португалия — Испания с коэффициентом 6.50.

Сборная Португалии считается фаворитом матча. Ставки на хозяев поля принимаются с коэффициентом 2.36. Шансы сборной Испании оценены в 3.30. Заключить пари на ничью предлагается за 3.40.

Эксперты сомневаются, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 2.16, а на ТМ 2.5 гола дают 1.74.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.92. Гол Португалии идёт за 1.29, а за 1.44 можно сделать ставку на то, что забьёт Испания. Гол Криштиану Роналду доступен за 2.35.

Перед финальным туром Португалия с 10 очками лидирует в группе. У Испании восемь очков и вторая строчка в таблице.

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