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«Химки» — «Локомотив»: эксперты назвали шансы команд в матче Кубка России

«Химки» — «Локомотив»: эксперты назвали шансы команд в матче Кубка России
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28 сентября в Химках в матче Кубка России «Химки» примут «Локомотив»». Игра начнётся в 17:30 мск.

Прогноз на матч «Химки» — «Локомотив» с коэффициентом 3.64.

Железнодорожники считаются фаворитами матча. Ставки на гостей принимаются с коэффициентом 2.24. Шансы химчан оценены в 3.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60

Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.88, а на ТМ 2.5 гола дают 2.00.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.73. Гол «Локомотива» идёт за 1.24, а за 1.36 можно сделать ставку на то, что забьёт «Локомотив».

После 2 туров «Локомотив» имеет в активе 2 очка и занимает 3-е место в группе. У «Химок» 1 очко и последнее место в таблице.

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