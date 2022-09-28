«Сочи» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сочи» — «Динамо» (Минск).
Ставка: ничья за 4.43.
«Шальная победа над «Барысом» до сих пор остаётся единственной в послужном списке сочинцев в текущем сезоне. Правда, в предыдущем туре южане наконец-то сумели набрать третье очко, проиграв дома «Амуру» в овертайме. Столь скромный список результатов автоматически делает сочинцев аутсайдерами в любом матче и против любого соперника. Кроме разве что «Нефтехимика», который на момент написания данного прогноза всё ещё не может победить.
Почему «Сочи» не справится с минским «Динамо».
Но играть южанам предстоит не с «Нефтехимиком», а с Минском, который со своими шестью победами выглядит этаким Колоссом Родосским, почти несокрушимым. И хоть статистика личных встреч в десяти последних междусобойчиках, состоявшихся в Сочи, не даёт никому преимущества (по пять побед «на душу населения»), мы-то понимаем, насколько белорусская команда сейчас играет мощнее.
И если уж сочинцы не смогли обыграть дома весьма тяжело выглядящий на выезде «Амур», то с минским «Динамо» южанам и вовсе делать нечего. Конечно, совсем уж разгрома не будет, подозреваю, что по ходу самой игры в целом может вырисовываться равенство, но в итоге минчане всё равно наберут с финальной сиреной два очка. Сколько при этом наберут хозяева – спросите у Андрея Назарова», — сказал Лебедев.
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