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«Оренбург» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России

«Оренбург» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» (Москва) в 3-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Оренбург» в домашних матчах выглядит гораздо сильнее, чем в выездных. Нельзя сказать, что всё это только из-за искусственного газона — всё-таки новичков много и они тоже только приспосабливаются к покрытию, на котором вряд ли когда-то играли до этого. Но хорошо поддерживают «Оренбург», сама команда стремится атаковать.

Почему «Оренбург» может удивить «Динамо» в Кубке России.

Здесь поставлю на «обе забьют». Уверен, что «Динамо» свой шанс в контратаке найдёт, каким бы состав ни был. Обойма хорошая, есть и Смолов, и Тюкавин, и Макаров, и Захарян, и новичков неплохих взяли. «Оренбург» же дома играет агрессивно, лезет вперёд в поисках моментов. Просто так выжидать они не станут, тем более нужна победа сейчас, чтобы продолжать борьбу за плей-офф. У «Динамо» сзади очень молодые ребята, которые постоянно ошибаются. Так что голы должны быть с обеих сторон», — сказал Титов.

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