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«Оренбург» — «Динамо»: ставка Константина Генича на игру Кубка России

«Оренбург» — «Динамо»: ставка Константина Генича на игру Кубка России
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» (Москва) в 3-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Это группа С Кубка России. «Динамо» на втором месте, «Оренбург» пока без побед и без очков. Два матча он проиграл, но оба раза на выезде. Но дома на искусственном поле «Оренбург» достаточно серьёзная и грозная сила. В этом сезоне «Оренбург» проиграл дома только самарским «Крыльям» в 1-м туре РПЛ.

Почему «Оренбург» может удивить «Динамо» в Кубке России.

Наверняка какие-то корректировочки будут в составе «Динамо» относительно основного, у «Оренбурга» есть замечательные латиносы, которые здорово играют в атаку. У «Динамо» с возвращением Смолова чуть добавится остроты, хотя по последнему матчу с «Зенитом» этого не скажешь. Но там напротив был «Зенит», а теперь «Оренбург». Плюс, как мы знаем, динамовцы проиграли «Ростову», но обыграли «Ахмат», три очка есть. И планы на Кубок России у «Динамо» весьма амбициозные после поражения в финале прошлого сезона. Подставляться и рисковать даже при нынешней формуле динамовцы не намерены.

Команды встречались в прошлом сезоне, пусть по другой формуле турнир проходил, но динамовцы выиграли на выезде — 3:0, хотя у «Оренбурга» было достаточно моментов, чтобы забить. Ему не повезло. Может быть, повезёт сейчас. Мой прогноз — обе забьют за 1.80», — сказал Генич.

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