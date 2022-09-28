Прогноз «Чемпионата» на матч ЦСКА — «Сочи» в Кубке России

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Сочи» от авторов Betassist.

Ставка: обе забьют за 1.69.

ЦСКА в минувшем розыгрыше РПЛ упустил шанс финишировать на призовом пьедестале из-за неутешительных результатов на финишной прямой. Экс-тренер «Сочи» Владимир Федотов решил исправить эту оплошность и с первых туров включился с борьбу за медали.

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За десять туров армейцы потерпели лишь два поражения — от «Зенита» (1:2) и сенсационно от «Торпедо» (0:1), дважды расписали мировую и выиграли в шести встречах. В итоге расположились на третьем месте. Отставание от лидера чемпионата «Зенита» составляет шесть очков.



Красно-синие при Владимире Федотове играют по схеме 3-4-3. Контролируют мяч в среднем 49,2% встречи: проводят 44% игрового времени в центре поля и ещё 31% — в атаке. Игроки наносят по 16,3 удара по воротам (четвёртый показатель), из которых 4,9 приходятся в створ ворот. Забили 21 гол. Только «Спартак» и «Зенит» более производительны.



«Сочи» после десяти туров располагается на шестой позиции в турнирной таблице. Лишь три очка отделяют команду от ЦСКА. А ведь летом её ряды покинули два важных винтика атакующего механизма — Ивелин Попов (5+5) и Матео Кассьерра (14+4), а также главный тренер. Вадим Гаранин достойно справляется с новыми вызовами. Он продолжает играть в атакующий футбол по схеме 3-4-2-1.

Владея мячом 58% игрового времени (второй показатель), футболисты очень активно играют у штрафной соперников, выполняя по 16,7 удара (из них — 5,6 в створ ворот) — третий и четвёртый показатели в РПЛ. Немного подводит Кристиана Нобоа и компанию реализация. Забили 17 голов, что на 3,48 мяча меньше количества ожидаемых (xG).



При таких раскладах рекомендуем ставку на «обе забьют» за 1.69.

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