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«Химки» — «Локомотив»: во сколько начало матча Кубка России, прямая трансляция, прогноз

«Химки» — «Локомотив»: во сколько начало матча Кубка России, прямая трансляция, прогноз
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28 сентября в Химках в матче Кубка России «Химки» примут «Локомотив». Игра начнётся в 17:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Прогноз на матч «Химки» — «Локомотив» с коэффициентом 3.64.

Железнодорожники считаются фаворитами матча. Ставки на гостей принимаются с коэффициентом 2.24. Шансы химчан оценены в 3.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.

Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.88, а на ТМ 2.5 гола дают 2.00.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.73. Гол «Локомотива» идёт за 1.24, а за 1.36 можно сделать ставку на то, что забьёт «Локомотив».

После двух туров «Локомотив» имеет в активе два очка и занимает третье место в группе. У «Химок» одно очко и последнее место в таблице.

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