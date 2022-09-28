Прогноз на матч «Вегас» — «Колорадо» от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на предсезонный матч НХЛ «Вегас» — «Колорадо», который пройдёт 29 сентября.

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 2.10.

В «Колорадо» не делали резких телодвижений с составом, понимая, что тот подбор игроков, который у них сейчас есть, может снова побороться за Кубок Стэнли. Из минусов уход Назема Кадри и Андре Бураковски. Из плюсов разве что Эван Родригес, у которого был неплохой прошлый сезон в «Питтсбурге».

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Впрочем, сейчас это не особенно актуально. Первые предсезонные матчи — это время проспектов и игроков ближайшего резерва. Лидеры если и выходят на лёд, то ближе к официальным встречам. Их время придёт позже.

Весной «Вегас» немного не дотянул до плей-офф, конкретно так завалившись на финише сезона. Обидно, ведь после трёх успешных турниров от «рыцарей» ждали большего. Команда за лето изменилась не слишком сильно и, самое главное, не стала сильнее. Если сравнивать конкретно с «Колорадо», то чемпион смотрится куда интереснее «рыцарей».



«Колорадо» неспешно подходит к началу сезона и пока не играет на максимум своих возможностей. Пока чемпионы смотрятся как-то лениво и не устраивают шоу в предсезонных играх. Их противостояние с «Вегасом» в последнее время тоже нельзя назвать результативным: четыре матча подряд, в которых было не более пяти шайб. Непохоже, чтобы сейчас что-то резко изменилось и команды устроили перестрелку. Неплохой вариант – поставить на тотал меньше 5.5 за 2.10.

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