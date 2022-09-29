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«Оренбург» — «Динамо»: результат матча Кубка России, как сыграли, кто победил, какой счёт

«Оренбург» — «Динамо»: результат матча Кубка России, как сыграли, кто победил, какой счёт
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28 сентября состоялся матч 3-го тура Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Основное время противостояния завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказалась команда Марцела Лички.

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На 42-й минуте счёт в игре открыл Арсен Захарян. Полузащитник прошёл по центру поля, получил обратный пас пяткой от Фёдора Смолова, выскочил на ворота и пробил голкипера хозяев.

На 59-й минуте Вячеслав Грулёв укрепил преимущество команды Славиша Йокановича. Нападающий подхватил мяч в центре поля, передвинулся в свободную зону и с радиуса штрафной пробил в дальний угол ворот.

На 82-й минуте Александр Павловец сократил отставание в счёте, а на 89-й минуте Владимир Сычевой реализовал пенальти. В серии 11-метровых решающий промах допустил Даниил Лесовой.

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