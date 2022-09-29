«Оренбург» — «Динамо»: результат матча Кубка России, как сыграли, кто победил, какой счёт

28 сентября состоялся матч 3-го тура Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Основное время противостояния завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказалась команда Марцела Лички.
10 лучших прогнозов на сегодня.
На 42-й минуте счёт в игре открыл Арсен Захарян. Полузащитник прошёл по центру поля, получил обратный пас пяткой от Фёдора Смолова, выскочил на ворота и пробил голкипера хозяев.
На 59-й минуте Вячеслав Грулёв укрепил преимущество команды Славиша Йокановича. Нападающий подхватил мяч в центре поля, передвинулся в свободную зону и с радиуса штрафной пробил в дальний угол ворот.
На 82-й минуте Александр Павловец сократил отставание в счёте, а на 89-й минуте Владимир Сычевой реализовал пенальти. В серии 11-метровых решающий промах допустил Даниил Лесовой.
Экспресс на Кубок России с коэффициентом 6.54.
Тренер «Оренбурга» Личка: при счёте 1:2 я дал установку давить «Динамо».
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Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 3.70.
Прогноз на матч «Факел» — «Крылья Советов» с коэффициентом 2.40.
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