«Оренбург» — «Динамо»: результат матча Кубка России, как сыграли, кто победил, какой счёт

28 сентября состоялся матч 3-го тура Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Основное время противостояния завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказалась команда Марцела Лички.



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На 42-й минуте счёт в игре открыл Арсен Захарян. Полузащитник прошёл по центру поля, получил обратный пас пяткой от Фёдора Смолова, выскочил на ворота и пробил голкипера хозяев.

На 59-й минуте Вячеслав Грулёв укрепил преимущество команды Славиша Йокановича. Нападающий подхватил мяч в центре поля, передвинулся в свободную зону и с радиуса штрафной пробил в дальний угол ворот.



На 82-й минуте Александр Павловец сократил отставание в счёте, а на 89-й минуте Владимир Сычевой реализовал пенальти. В серии 11-метровых решающий промах допустил Даниил Лесовой.



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