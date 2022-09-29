«Краснодар» — «Пари НН»: результат матча Кубка России, как сыграли, какой счёт

«Краснодар» переиграл «Пари Нижний Новгород» в матче группового этапа Кубка России. Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
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На 85-й минуте встречи счёт открыл колумбийский нападающий «быков» Джон Кордоба, а уже через две минуты преимущество упрочил нигериец Олакунле Олусегун.
«Краснодар» набрал семь очков и расположился на первом месте в турнирной таблице группы A. Вторым идёт московский «Локомотив» (пять очков). «Пари Нижний Новгород» — на третьей строчке с пятью баллами. Замыкают группу «Химки» (один балл).
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