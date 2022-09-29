ЦСКА — «Сочи»: результат матча Кубка России, как сыграли, какой счёт, кто забил голы

28 сентября в Москве состоялся матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА принимал «Сочи». Встреча завершилась победойх хозяев со счётом 2:1.



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На 23-й минуте Максим Мухин сделал навес в штрафную, Адольфо Гайч пробил по воротам соперника, но Сослан Джанаев спас команду. Однако мяч отскочил к Константину Кучаеву, который беспрепятственно занёс мяч в ворота.

На 52-й минуте встречи «Сочи» провёл идеальную атаку на половине поля армейцев: сначала последовал пас из глубины поля, затем около штрафной площади мяч оказался у нападающего Владислава Сарвели, который резко развернулся и низом точно пробил по воротам Игоря Акинфеева.



На 73-й минуте матча ЦСКА совершил опасную атаку. Защитник Мойзес навесил в штрафную площадку «Сочи», где Фёдор Чалов выиграл борьбу в воздухе и перенаправил мяч в дальний угол ворот Сослана Джанаева.

В оставшиеся минуты встречи команды обменялись опасными атаками, но поразить ворота друг друга не смогли. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе ЦСКА со счётом 2:1.



После 3 туров ЦСКА лидирует в группе, набрав 9 очков. У сочинцев ни одного очка и последняя, 4-я строчка.



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