«Автомобилист» — «Ак Барс»: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ

29 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Автомобилист» и «Ак Барс». Игра начнётся в 17:00 мск.
Прогноз на матч «Автомобилист» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.10.
«Ак Барс» считается фаворитом матча. Ставки на казанцев принимаются с коэффициентом 2.36. Шансы хозяев оценены в 2.70. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 4.30.
Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.65, а на ТМ 4.5 дают 2.30.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.13. Победа команды Олега Знарка с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.81, а на успех «Автомобилиста» можно поставить за 2.04.
«Ак Барс» выиграл 7 из 10 матчей на старте сезона, у команды 15 очков. У екатеринбуржцев 8 побед в 11 матчах и 17 очков. Обе команды подходят к очной встрече с сериями из трёх побед подряд.
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