«Спартак» – «Зенит»: букмекеры оценили вероятность красной карточки

29 сентября состоится матч 3-го тура Кубка России «Спартак» – «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:30 мск.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Игра состоится в Москве. В прямом эфире встречу «Спартак» — «Зенит» покажет телеканал «Матч!».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех «Спартака» оценивается в 4.16. На ничью дают коэффициент 4.06.
Ставки на назначение пенальти принимаются с коэффициентом 2.40, а на красную карточку — с коэффициентом 3.00. Если в матче будет пенальти и удаление, зайдёт коэффициент 5.50.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол «Зенита» идёт с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.
Рабочие экспрессы на футбол.
Почему «Спартак» проиграет даже второму составу «Зенита».
Александр Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит».
«Пойдёт в военкомат — никуда не сбежит». Билялетдинов собирается в армию.
«Спартак» — «Зенит»: прогноз Константина Генича.
- 29 сентября 2022
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
- 28 сентября 2022
-
22:00
-
21:15
-
20:30
-
19:48
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45