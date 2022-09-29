«Динамо» Москва — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 29 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва – «Амур».
Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.42.
«Ну, о чём вы, какой «Амур»? Тот «Амур», который ничего не смог поделать с «Витязем»? С тем «Витязем», который хоть постепенно, но все более явно, а главное, вполне привычно переходит из разряда «Пациент скорее жив» в разряд «Пациент скорее мертв». И вот ему хабаровчане проиграли по всем статьям. А теперь будут играть с «Динамо», которое не просто живо, а живее всех живых. Где молодые пацаны летают как черти и вся игра выстроена под максимальную продуктивность.
Прогноз на матч «Динамо» — «Амур» с коэффициентом 2.04.
И статистика личных встреч не сулит гостям ничего хорошего. В десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, бело-голубые выиграли восемь раз, дальневосточники – два. Примечательно, что соперники чаще играют друг с другом в межсезонье, чем в регулярном чемпионате. «Амур» готовится к сезону в центральном регионе, где соперников для спаррингов куда больше, чем на Дальнем Востоке. И, между прочим, в межсезонье хабаровчане бело-голубых поколачивают частенько. Но как только дело доходит до официальных матчей.
Я не вижу у нынешнего «Амура» потенции, достаточной для того, чтобы завалить сегодняшнее «Динамо». Бело-голубые обязаны побеждать, причём не просто в основное время, но сверхуверенно, с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.
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