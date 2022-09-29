«Спартак» — «Зенит»: время начала прямой трансляции матча Кубка России, по какому каналу

29 сентября состоится матч 3-го тура Кубка России «Спартак» – «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:30 мск.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Игра состоится в Москве. В прямом эфире встречу «Спартак» — «Зенит» покажет телеканал «Матч!».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех «Спартака» оценивается в 4.16. На ничью дают коэффициент 4.06.
Аналитики ждут, что матч «Спартак» – «Зенит» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.43.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.
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