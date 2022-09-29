«Факел» — «Крылья Советов»: во сколько начало матча Кубка России, прямая трансляция

29 сентября в Воронеже в матче Кубка России сыграют «Факел» и «Крылья Советов». Игра начнётся в 17:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Прогноз на матч «Факел» — «Крылья Советов» с коэффициентом 2.40.
Самарцы считаются фаворитами матча. Ставки на гостей принимаются с коэффициентом 2.18. Шансы хозяев оценены в 3.30. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.
Эксперты не уверены, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.88, а на ТМ 2.5 гола дают 2.00.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.73. Гол «Факела» идёт за 1.37, а за 1.23 можно сделать ставку на то, что забьют самарцы.
После двух туров «Крылья Советов» набрали три очка и занимают второе место в группе. У «Факела» нет ни одного очка, он занимает четвёртую строчку.
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