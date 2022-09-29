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Эксперты «Фонбет» назвали шансы сборной России обыграть Иран в товарищеском матче

Эксперты «Фонбет» назвали шансы сборной России обыграть Иран в товарищеском матче
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10 ноября сборная России по футболу сыграет выездной товарищеский матч с Ираном. Букмекеры уже принимают ставки на эту игру.

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По оценке аналитиков «Фонбет», Россия — фаворит матча. Поставить на команду Валерия Карпина можно с коэффициентом 2.55, это примерно 36% вероятности. Ставки на успех Ирана принимаются с коэффициентом 2.85 (33%). На ничейный исход можно сделать ставку с коэффициентом 3.20 (31%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 2.35, а на ТМ 2.5 дают коэффициент 1.60.

На то, что обе команды забьют, можно поставить с коэффициентом 2.00. Гол сборной России идёт за 1.38, а на то, что сможет отличиться Иран, предлагают коэффициент 1.80.

Сборная Ирана — участник ЧМ-2022. Сборную России отстранили от стыковых матчей. В своём предыдущем матче россияне победили команду Киргизии 2:1.

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