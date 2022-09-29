Эксперты «Фонбет» назвали претендентов на звание лучшего бомбардира РПЛ

В РПЛ позади 10 туров — треть дистанции. Букмекеры принимают ставки на то, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата России, и регулярно обновляют котировки.
10 лучших прогнозов на сегодня.
После трети дистанции аналитики «Фонбет» считают главным претендентом на звание лучшего бомбардира форварда «Спартака» Квинси Промеса. Поставить на его победу можно с коэффициентом 5.50, у голландца на счету восемь забитых мячей.
Столько же у Кристиана Нобоа из «Сочи» и Эдуарда Сперцяна из «Краснодара», но вероятность их триумфа эксперты оценили коэффициентом 7.00. За 8.00 можно сделать ставку на ростовчанина Николая Комличенко, который отличился шесть раз.
Шансы зенитовца Малкома оценили коэффициентом 10.00, за 12.00 можно поставить на победу Дмитрия Полоза из «Ростова», у обоих на счету по шесть голов.
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