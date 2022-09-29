«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: прогноз «Чемпионата» на матч НХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на предсезонный матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси» от авторов Betassist.
Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.75.
«Нью-Джерси» всё ещё обладает неплохими кадровыми ресурсами, чтобы стать командой уровня плей-офф даже в ближайшем сезоне, однако всё будет зависеть от двух привычных факторов – травм и работы тренера. Со вторым проблем быть не должно, ведь руководит «дьяволами» опытнейший Линди Рафф, однако на травмы повлиять не сможет даже он.
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С атакой у «Нью-Джерси» даже сейчас всё относительно хорошо, в прошлом сезоне команда забила больше всех на Востоке среди команд, которые не попали в плей-офф. У них полно ярких талантов – тот же Нико Хишир, Джек Хьюз, да и Егор Шарангович не промах. Поэтому скучать гости точно не дадут, но «Рейнджерс» они пока не конкурент.
Клуб из Нью-Йорка – уже сформированный претендент на Кубок Стэнли, пусть и скорее теневой. У Жерара Галлана в распоряжении есть лучший вратарь НХЛ, Игорь Шестёркин провёл феноменальный сезон и с большим преимуществом выиграл «Везину», неплохая оборона и достаточно мастеровитая атака во главе с Артемием Панариным.
«Рейнджерс» дошли до финала конференции и уступили лишь в шести матчах «Тампе». Предсезонку фаворит проводит не слишком уверенно – с Шестёркиным в воротах обыграли дома «Айлендерс» (4:1), но без него уступили «Бостону» в гостях (2:3), при этом «Нью-Джерси» обыграл «Монреаль» (2:1) и «Айлендерс» (4:1).
Матчи этих команд обычно радуют большим количеством шайб – в шести из восьми последних игр было заброшено минимум шесть голов. Сейчас ждём подобной активности и итоговой победы хозяев. Возьмём тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 1.75.
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