«Локомотив» — «Северсталь». Андрей Разин даёт бой пьянству, но с хоккеем всё плохо

Наставник вернулся в строй после болезни и пошутил, что был в запое. Несмотря на его возвращение, игра команды по-прежнему страдает.

30 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Северсталь». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.84. Успех череповчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Северсталь» 30 сентября 2022 года

Букмекеры не смогли определиться с результативностью матча «Локомотив» — «Северсталь»: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будет буллит в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.00.

Анализ и прогноз матча регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Северсталь» Череповец (30.09.2022)

30 сентября в Континентальной хоккейной лиге состоится пять встреч. Интересных вывесок хватает, но отдельное внимание стоит уделить матчу между «Локомотивом» и «Северсталью». Оппоненты померяются силами на льду «Арены-2000-Локомотив» в Ярославле. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

За последние шесть матчей текущего розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ клуб из Ярославля потерпел только два поражения — от «Барыса» (0:1, по буллитам) и «Торпедо» Игоря Ларионова (1:3). Победы он одержал над «Витязем» (1:0, по буллитам и 2:1), московским «Динамо» (3:1) и «Адмиралом» (2:1).

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За этот период железнодорожники забросили только восемь шайб в основное время. Сами пропустили тоже немного — лишь шесть. Олимпийский чемпион и бывший тренер «Амура» и «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением, что резкий спад результативности «Локомотива» и других клубов КХЛ связан с отъездом легионеров и увеличившимся количеством игр.



Специалист отметил, что новый ритм регулярки выдвигает особые требования к комплектации команд и тренерской работе. Некоторым клубам КХЛ попросту становится мало энергоресурсов, другие же из тактических соображений прибегают к консервативной, оборонительной модели хоккея.

Железнодорожники в последних шести встречах нынешней регулярки сыграли очень прагматично. Даже во встречах с «Витязем» (1:0 Б), «Адмиралом», «Барысом» и «Торпедо», которые проходили на льду «Арены-2000-Локомотив» в Ярославле, они сделали упор на защиту. Впрочем, это принесло плоды.

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Главного тренера «Северстали» Андрея Разина можно смело отнести к сторонникам результативного хоккея. Несмотря на скромные резервы, его подопечные в прошлом сезоне наколотили 129 шайб за 49 матчей в регулярке. Также они навязали упорную борьбу московскому «Динамо» в 1/8 финала Кубка Гагарина. Серия затянулась до семи матчей.

Текущий сезон КХЛ череповчане начали очень ярко. Сначала они обыграли «Трактор» (4:2), с минимальным перевесом уступили «Автомобилисту» (3:4), эпично одолели «Металлург» (4:3 ОТ) и разгромили ЦСКА (4:1), а потом уступили СКА (1:4) и разделались с минским «Динамо» (5:2). Однако затем последовали череда неудач и резкий спад эффективности атакующей линии.



За последние пять встреч в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» одержала только одну победу — над «Барысом» (5:2). Поражения потерпела от СКА (1:2, по буллитам), минского «Динамо» (2:3), московского «Динамо» (1:3) и «Адмирала» (1:2, по буллитам). За этот период подопечные Разина забросили только 10 шайб. Пропустили столько же (в основное время).



Наиболее интересна встреча с «Адмиралом». Несмотря на возвращение Андрея Разина в строй после болезни, «сталевары» на домашнем стадионе потерпели поражение. При этом, во втором периоде они смотрелись явно хуже владивостокцев. Да и в конце третьего периода череповчане чуть не пропустили и не проиграли в основное время.

Думаем, можно проверить 1Х + ТМ 5.5 шайбы за коэффициент 1.86. «Сталевары» подходят ко встрече с немного бóльшим запасом сил, так как последний свой матч в регулярке они провели на целых два дня раньше. Однако в их успех после такого количества поражений в последних пяти матчах текущего сезона КХЛ, в том числе от «Адмирала», нам верится уже не без труда.

«Локомотив» — «Северсталь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 30 сентября 2022 года

«Локомотив» пока что не радует большим количеством заброшенных шайб. Зато он одержал четыре победы в шести последних матчах текущего розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ, в частности, над набравшим потрясающий ход московским «Динамо». На домашнем стадионе ярославцы наверняка как минимум не проиграют в основное время «Северстали», результаты которой на последнем отрезке явно хуже. В то же время много голов не ждём. Оба коллектива в последнее время забивают мало.



Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 1.86.

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