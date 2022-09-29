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«Спартак» – «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на матч группового этапа Кубка России

«Спартак» – «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на матч группового этапа Кубка России
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит» в 3-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Зенита» за 1.88.

«Матч Кубка России. В последнее время «Спартак» неудачно играет с «Зенитом». Честно говоря, я не вижу, чтобы здесь что-то сильно изменилось, потому что «Зенит» уже одну осечку в кубковой игре допустил. Больше, я думаю, это в его планы не входит. Надо все-таки занимать желательно одно из первых двух мест. Плюс, говорить сейчас о том, что на игроках российских клубов как-то сказываются сборные, наверное, не приходится. Матч сборной был всего один. К тому же в командах много легионеров. Так что наверняка какая-то предметная подготовка была.

Почему «Спартак» проиграет даже второму составу «Зенита».

Может ли чем-то нынешний «Спартак» удивить «Зенит»? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что проблемы «Спартака» в обороне на сегодняшний день почти нерешаемые. «Зенит» неминуемо этим воспользуется. Может быть, будет такая же упорная игра, как недавно в чемпионате России. А может быть, и попроще «Зенит» выиграет. Но в том, что он победит, я не сомневаюсь», — сказал Андронов.

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