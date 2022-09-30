Прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо» в КХЛ

Авторы Betassist сделали прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Торпедо», который состоится 30 сентября в Москве.
Ставка: победа «Торпедо» с нулевой форой за 2.35, ИТМ 1.5 гола «Спартака» за 3.48.
В этой встрече логично можно сыграть против фаворита, коим является «Спартак», по двум основным причинам – подопечные Бориса Миронова выступают на домашнем льду, и здесь они обычно очень хорошо противостоят нижегородцам.
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Тем не менее в данный момент форма команд не позволяет в полной мере поверить в московский клуб. Красно-белые начали новую серию поражений – в семи последних матчах они уступили пять раз, а выиграть удалось только в гостевых встречах.
Более того, «Спартак» проиграл три последних домашних матча, а по результативности на своём льду команда худшая в конференции. При этом «Торпедо» совершенно не зря обогнало конкурента в таблице на Западе. Команда Игоря Ларионова совсем не повалилась после сухого поражения от СКА (0:3), но одержала пятую викторию в шести последних встречах.
Был повержен «Локомотив» в гостях (3:1). У нижегородцев по-прежнему третья лучшая атака лиги, меньше трёх голов за матч она забивает редко, но в гостях тотал ещё ни разу не переваливал за пять шайб в матче.
В этом сезоне «Торпедо» уже играло со «Спартаком» и также выиграло на выезде минимально в овертайме (2:1). Поэтому сейчас ждём похожей битвы, где «Спартак» постарается грамотно сыграть в обороне и выжидать, но гости свой шанс точно найдут и воспользуются им. Предлагаем рассмотреть тотал хозяев меньше 1.5 шайбы с коэффициентом 3.48. Ещё возьмём нулевую фору на гостей за 2.29.
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