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«Ахмат» — «Ростов»: результат матча Кубка России, как сыграли, какой счёт, кто забивал

«Ахмат» — «Ростов»: результат матча Кубка России, как сыграли, какой счёт, кто забивал
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29 сентября в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России «Ахмат» принимал «Ростов». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

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Счёт в матче на 59-й минуте открыл «Ростов». В составе команды Валерия Карпина отличился Роман Тугарев, реализовавший пенальти. На 73-й минуте настала очередь «Ахмата» пробить 11-метровый — его результативно исполнил Иван Олейников.

Спустя шесть минут Олейников оформил дубль, на этот раз он забил с игры. На 88-й минуте грозненцы сняли все вопросы о победителе матча — Мохамед Конате забил третий гол в ворота «Ростова».

Благодаря этой победе «Ахмат» сравнялся с «Ростовом» в турнирной таблице группы С Кубка России — в активе обеих команд по шесть очков.

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