«Спартак» — «Зенит»: результат матча Кубка России, какой счёт, кто победил, как сыграли

Сегодня, 29 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» состоялся матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором московский «Спартак» принимал санкт-петербургский «Зенит». Победу со счётом 3:0 одержали спартаковцы.

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Команды долгое время не могли открыть счёт во встрече, вплоть до последних минут. На 79-й минуте в центре обороны санкт-петербургской команды случился провал, последовала передача Даниила Денисова в центр штрафной площадки, где мяч нашёл Квинси Промеса, который оказался перед воротами Ивана и беспрепятственно реализовал опасный игровой момент. На 86-й минуте последовала массированная атака красно-белых на ворота Ивана. Руслан Литвинов отдал передачу на нападающего Александра Соболева, который сместился в центр и с разворота сильным ударом пробил по воротам петербургской команды. На 95-й минуте Шамар Николсон отдал передачу на Квинси Промеса, который оформил дубль и установил итоговый счёт матча — 3:0.



После этой встречи в группе В «Спартак» остался единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.



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