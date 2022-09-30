«Спартак» — «Зенит»: результат матча Кубка России, как сыграли, кто забил, счёт игры

29 сентября состоялся матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором московский «Спартак» принимал санкт-петербургский «Зенит».

Встреча завершилась победой москвичей со счётом 3:0. Отметим, что «Спартак» разгромно обыграл «Зенит» впервые за 16 лет.



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Команды долгое время не могли открыть счёт во встрече, вплоть до последних минут. На 79-й минуте в центре обороны санкт-петербургской команды случился провал, последовала передача Даниила Денисова в центр штрафной площадки, где мяч нашёл Квинси Промеса, который оказался перед воротами Ивана и беспрепятственно реализовал опасный игровой момент.

На 86-й минуте последовала массированная атака красно-белых на ворота Ивана. Руслан Литвинов отдал передачу на нападающего Александра Соболева, который сместился в центр и с разворота сильным ударом пробил по воротам петербургской команды.

На 95-й минуте Шамар Николсон отдал передачу на Квинси Промеса, который оформил дубль и установил итоговый счёт матча — 3:0.



После этой встречи в группе В «Спартак» остался единоличным лидером группы, набрав девять очков в трёх матчах. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.



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