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«Витязь» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

«Витязь» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Адмирал».

Ставка: победа «Витязя» в основное время за 1.99.

«В предыдущем туре «Витязь» не без проблем одолел географического соседа «Адмирала» — хабаровский «Амур». Приморцы, конечно, выглядят основательней хабаровчан, но не так чтобы сильно. И на выезде играют гораздо слабее, чем дома. Хотя, скажем, на «Северсталь» в Череповце сил хватило. Хватит ли на «витязей» в Балашихе?

Прогноз с коэффициентом 2.60 на матч «Витязь» — «Адмирал».

Мне кажется, что могло бы и хватить, не играй «адмиралы» свой предыдущий матч в Санкт-Петербурге. Там им пришлось оставить немало сил с нулевым результатом. Это может сказаться в следующем матче, особенно с учётом того, что «витязи» свою предыдущую игру провели на сутки раньше. Стало быть, имели больше времени на восстановление, что в настоящее время приобретает всё большее значение.

А главное, «витязи» прервали серию из шести поражений. И настроение после победы у них будет явно лучше, чем у «адмиралов» после поражения в Питере. С учётом всего вышеизложенного предполагаю взаимоизматывающий поединок, в котором оба соперника будут плясать от своих ворот. Стало быть, не следует ждать высокого тотала. Предположу, что «Витязь» в конце всё-таки дожмет дальневосточников и победит, хоть и с минимальным преимуществом в счёте, зато в основное время», — сказал Лебедев.

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