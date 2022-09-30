Сергей Харитонов дал прогноз на бой Тарасов — Коваленко с коэффициентом 2.75

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился прогнозом на предстоящий бой Святослав Коваленко – Артём Тарасов.

Ставка: победа Артёма Тарасова за 2.75.

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«Бой Коваленко – Тарасов – медийный? Людям нравится. Почему нет? Никто же не против. Этот бой не просто так ставили в кард. Значит, людям интересно. Мы спортсмены, это наша работа. Если людям мы интересны, нужно двигаться, зарабатывать, показывать. Если людям интересен этот бой, они будут его смотреть.

Я думаю, что Тарасов будет, наверное, в своей манере как-то на отходах работать. А Коваленко будет больше наступать, в атакующей манере двигаться и стараться нокаутировать.

В общем, если бой зайдёт в длительные раунды, будет непросто. Если в дальние раунды зайдёт, то Тарасов может где-то обыграть по очкам».

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