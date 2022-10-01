«Рубин» — «Арсенал» Тула: прогноз на матч Первой лиги

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Первой лиги «Рубин» — «Арсенал», который состоится 1 октября в Казани.

Ставка: «Арсенал» не проиграет за 1.85.

В личных встречах «Рубин» имеет заметное преимущество. 12 побед против шести, ещё шесть игр закончились вничью. В последние годы «канонирам» крайне не везёт с «Рубином»: шесть поражений подряд и забил в них «Арсенал» всего три гола. Последняя победа тульской команды над «Рубином» случилась ещё в 2016 году.

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Впрочем, «Рубин», который изначально считался одним из главных фаворитов сезона, сейчас всё чаще разочаровывает. Победы даются казанцам с трудом, раньше было обилие ничьих, а теперь пришли и необязательные поражения, такие, как недавно с «Шинником».

«Рубин» явно сбавил обороты и совершенно зря считается настолько явным фаворитом в матче с командой, которая по большому счёту ни в чём ему не уступает. Подопечные Олега Кононова тоже набрали 19 очков в 11 турах и тоже находятся в группе преследования.



«Арсенал» тот ещё специалист по невынужденным потерям очков, но после каждой из них команда собирается и выдаёт хороший матч. «Канониры» не боятся выездных матчей, демонстрируют сейчас хороший футбол и могут дать достойный отпор фавориту. Поставить на непроигрыш гостей можно c коэффициентом 1.85.

Экспресс на сегодня с коэффициентом 6.57.



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