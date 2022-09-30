«Локомотив» – «Урал». Миранчук и Педриньо прервут серию поражений в РПЛ

1 октября состоится матч 11-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Урал». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех екатеринбуржцев оценивается аналитиками в 4.30. Поставить на ничью можно за 3.75.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» – «Урал» 1 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч 11-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Урал» не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на обе забьют предлагают за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Урал» (01.09.2022)

Клубный футбол возвращается, и возобновляется борьба в Российской Премьер-Лиге. В первый день игрового уикенда пройдут три матча, а в вечерний временной слот вынесена игра «Локомотива» и «Урала» на «РЖД Арене». Московский клуб постарается прервать свою серию неудач и не опуститься в зону вылета. «Урал», в свою очередь, сделает всё, чтобы усложнить фавориту жизнь. Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.

О бедах «Локомотива» неустанно говорят уже давно и много. Железнодорожники выдали ужасный стартовый отрезок сезона, одержав всего две победы за 10 матчей и ещё трижды сыграв вничью. На перерыв матчей сборных команда Йозефа Циннбауэра уходила с серией в три поражения в чемпионате. При этом уступали хозяева соперникам разного уровня – «Ахмату» (1:2), аутсайдеру «Факелу» (0:2) и в дерби «Спартаку» (0:1).

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«Локомотиву» пока удаётся держаться за пределами зоны вылета, но преимущество минимальное – до стыковых матчей всего один балл. Команде срочно нужно выбираться из кризиса, и от неё даже не ждут пока больших побед, но сейчас у москвичей очень щадящий календарь – впереди «Урал», «Сочи», «Торпедо» и «Химки». Трое представителей подвала таблицы, поэтому рассчитывать на девять очков из 12 команда вполне может.

Вернулась она после перерыва очень эффектно, подарив болельщикам надежду на прогресс в ближайших матчах – в Кубке России железнодорожники не оставили шансов «Химкам», отправив в их ворота пять безответных мячей. Шикарно проявил себя бразильский легионер Педриньо, оформивший первый покер – столько в матчах Кубка не забивал никто 18 лет.

Впрочем, бразилец справедливо после матча поблагодарил за три ассиста Антона Миранчука. Российский полузащитник поистине стал лидером команды в этом сезоне, являясь не только лучшим бомбардиром, но и с отрывом лучшим ассистентом.

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Убедительная победа над «Химками», очевидно, должна придать «Локомотиву» сил перед ближайшими матчами. Это важно, ведь московский клуб не выигрывал в основное время на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах. Тем не менее необходимо отметить, что дома он выступает в этом сезоне неплохо – в шести матчах на «РЖД Арене» уступив всего один раз. С «Уралом» у хозяев три победы в четырёх предыдущих встречах.

Сейчас вполне можно верить в четвёртую викторию, ведь Виктор Гончаренко исторически весьма слабо играет с «Локомотивом». Белорусский специалист в последние годы у руля разных клубов потерпел от железнодорожников четыре поражения. Сейчас ему вновь практически нечего предложить сопернику по игре. Хотя команда явно старается прогрессировать и уже добивается относительно неплохих результатов.

На неделе в Кубке екатеринбуржцы выиграли у «Торпедо» (1:0). Минимально и не без удачи, ведь соперник мог сравнять счёт в самом конце игры. Однако Гончаренко вновь показал качественную работу с футболистами – в отсутствие лучшего бомбардира Эрика Бикфалви на первой же минуте матча забил Алексей Каштанов, не поражавший чужие ворота с июля. Эта победа стала второй подряд над «Торпедо».

Однако с соперниками более высокого уровня «шмели» играют значительно хуже. Во многом у «Урала» попросту не хватает атакующей мощи, чтобы подловить топов на ошибке, особенно плохо теперь дела обстоят после потери Бикфалви. При этом закрываться в обороне оранжево-чёрные умеют – в семи последних играх в российском чемпионате они проиграли пять раз, но лишь от действующего чемпиона «Зенита» пропустили больше двух голов (0:4).

На выезде «Урал» в пяти матчах этого сезона пока смог добиться лишь одной ничьей с «Факелом», но даже не забил (0:0). Голы в гостях «шмелям» даются сложно, в трёх встречах за этот период команда не забивала вообще ничего, а в матчах с «Динамо» (1:2) и ЦСКА (1:2) не обошлось без везения. Вероятнее всего, и в предстоящей игре с реализацией у екатеринбуржцев будут проблемы.

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«Локомотив» дома пропускает стабильно, команда не провела ещё ни одного «сухого» матча из шести сыгранных на «РЖД Арене». Оборона регулярно проваливается, и шансы наиграть на один гол в матче у «Урала» наверняка будут, но не более того. Железнодорожники настроены очень серьёзно на вторую половину первого круга, и победа над «Химками» является отличным подтверждением, а ближайший календарь располагает к прогрессу.

Игра с «Уралом» прогнозируется весьма нервной и вязкой, пять последних очных встреч едва радовали даже парой голов, поэтому второго подряд разгрома не ждём. Хозяева не могут ошибиться вновь – стоит рассмотреть победу «Локомотива» и тотал меньше 3.5 мяча с коэффициентом 2.50.

Прогноз и ставка на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Урал» 1 октября 2022 года

Ситуация дошла до того, что сейчас железнодорожникам нельзя ошибаться, но шанс на качественный скачок есть, ведь в ближайших турах им предстоит встретиться с соперниками гораздо ниже классом. На этой неделе отлично сыграла связка Педриньо и Антона Миранчука. «Урал», вероятно, не позволит себе провал такого масштаба, ибо лишь «Зенит» в последних семи играх смог забить гостям больше двух мячей, но ресурсов, чтобы сдержать более классного соперника, у «шмелей» тоже нет. «Локомотиву» пора побеждать в РПЛ.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.50.

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