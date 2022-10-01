«Химки» — ЦСКА: ставка Александра Бубнова с коэффициентом 9.00

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура РПЛ «Химки» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА со счётом 2:1 за 9.00.

Прогнозы на главные события дня.

«ЦСКА сейчас сталкивается с необходимостью ротировать состав. Серьёзная травма у Дивеева, а Карраскаль пропустит грядущую встречу из-за перебора жёлтых карточек.

Федотову приходится принимать непростые решения. Однако у «Химок» всё совсем плохо, так что тут армейцы очки взять обязаны.

Рекомендую взять ставку на победу армейцев с точным счётом 2:1. Это наиболее правильный выбор».

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