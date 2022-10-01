«Арсенал» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на лондонское дерби

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.10.

«В этом сезоне «Арсенал» выглядит очень сбалансированно по всем линиям и приятно радует футбольных экспертов и собственных болельщиков качеством своей игры. Команда монолитна и редко допускает грубые ошибки в обороне.

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В родных стенах лондонцы практически неуязвимы и взять их напролом будет крайне сложно, ведь защитная линия команды действует грамотно и уверенно.

Что касается «Тоттенхэма», то «шпоры» пока далеки от стабильности и чередуют победы с поражениями, не имея слаженности в коллективных действиях. Сзади есть явные промахи в действиях футболистов, да и в нападении не всё так хорошо. Многие моменты команда не реализовывает, хотя качество отдельных исполнителей весьма высокое.

Мне не понаслышке известно дерби Северного Лондона, и я могу с уверенностью сказать, что битва предстоит серьёзная и бескомпромиссная. Однако на данном отрезке чемпионата хозяева смотрятся значительно предпочтительнее и у них намного больше шансов добыть три балла по результатам матча.

Полагаю, что «канониры» смогут сыграть агрессивно впереди и чисто сзади, а вот «шпоры» способны и ошибиться, как это часто у них случается в этом розыгрыше.

Мой прогноз — победа «Арсенала» за коэффициент 2.10».

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