«Химки» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на 11-й тур РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.84.
«Химки» удручают. После ухода Юрана команда продолжает скатываться на дно. Ничего не получилось у штаба Писарева. Пришёл Спартак Гогниев, и изменений к лучшему всё ещё нет.
Прогнозы на главные события дня.
Был неплохой матч с «Крыльями Советов», где был шанс вырвать победу, но в последнем матче в Кубке России уступили проблемному «Локомотиву» — 0:5. Это, конечно, никуда не годится. Ещё одно или два поражения, и в «Химках» могут снова поменять тренера. Этому никто не удивится.
ЦСКА — явный фаворит. Даже без нескольких ведущих игроков команда победила в Кубке России «Сочи». Великолепный мяч забил Фёдор Чалов. Сейчас вернутся некоторые легионеры, которые были в сборных, и ЦСКА станет ещё мощнее.
Ему надо реабилитироваться за поражение от «Торпедо». Такой неудачи никто и предположить не мог. Другому аутсайдеру дарить очки нельзя. Ожидаю уверенной победы армейцев. Если уж у «Локомотива» получилось столько забить, то и ЦСКА два или три мяча организовать должен. Он и укомплектован лучше, и внятная поставленная игра есть.
Ставлю на победу ЦСКА с форой (-1)».
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