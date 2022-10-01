«Локомотив» — «Урал»: ставка Константина Генича на матч 11-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Урал» в 11-м туре РПЛ.
Ставка: победа «Локомотива» за 1.84.
«Московский «Локомотив» после яркого перформанса в кубковом матче с «Химками» в чемпионате будет принимать «Урал». Конечно, прекрасен был Педро Габриэл, который из четырёх своих мячей три забил абсолютно одинаково. Но там были зоны, пространство, куда бежать. И «Локомотив» здорово этим воспользовался.
Прогнозы на главные события дня.
«Урал» тоже свой кубковый матч выиграл — благодаря голу Каштанова на 28-й секунде игры с «Торпедо». Больше «Урал» забить не сумел, а торпедовцы имели несколько неплохих шансов, особенно во втором тайме.
«Локомотив» играет дома. Команда постоянно находится под огнём критики. Поэтому «Локомотиву» желательно расположение болельщиков вернуть и поправить свои дела в турнирной таблице. Три поражения подряд у «Локо» и 12-е место. Это, конечно, сильно бьёт и по амбициям РЖД, и по тренерскому штабу, который усилился Давидсом во время паузы.
Думаю, «Локомотив» должен обыгрывать «Урал». Как бы смешно ни звучало, но встречаются команды, которые ведут сейчас борьбу за непопадание в зону стыков, за выживание. «Локомотиву» надо выигрывать, он играет дома. Мой прогноз — победа «Локомотива» за неплохой коэффициент 1.84».
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Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Челси» с коэффициентом 3.05.
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