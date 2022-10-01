«ПСЖ» — «Ницца»: прогноз «Чемпионата» с коэффициентом 4.80

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Ницца», который пройдёт 1 октября в Париже.

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал меньше 2.5 мяча за 4.80.

Парижане идут маршем как по чемпионату Франции, так и по Лиге чемпионов – 10 побед в 11 матчах во всех турнирах. Стоит отметить, что вот уже четыре встречи подряд «ПСЖ» не устраивал разгромов, а в двух последних домашних играх чемпионата и вовсе забил лишь по одному голу.

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К тому же парижанам предстоит вернуться в нормальный игровой ритм после матчей сборных. Сразу 12 футболистов отсутствовали полторы недели по причине участия в международных играх. Как правило, тренеры топ-клубов испытывают сложности в первых матчах после возобновления чемпионата.



Месси забил за Аргентину по два мяча в товарищеских матчах с Гондурасом и Ямайкой. Мбаппе отличился за Францию в игре с Австрией. Неймар за Бразилию отдал две голевые передачи во время встречи с Ганой, после чего забил ещё и Тунису. К слову, один из голов в ворота Ганы положил ещё один игрок парижан – защитник Маркиньос.



Для «Ниццы» же пауза на матчи сборных пришлась весьма кстати. В национальные команды уехали восемь спортсменов. Остальные же футболисты основной обоймы могли немного передохнуть после тяжёлого графика.



То, что в матчах с участием «Ниццы» забивается так мало голов, можно списать в том числе и на плотный календарь. В первую очередь упрёки стоит отправить игрокам атаки. Девять забитых голов в 12 играх – это никуда не годится. Оборона «Ниццы» во главе с вратарём Каспером Шмейхелем смогла сохранить ворота в неприкосновенности лишь в двух играх. При этом больше одного мяча «орлятам» смог забить только «Марсель».



Исходя из этого, прогнозируем сухую победу «ПСЖ», но отмечаем, что разгрома не будет. Поставить на победу хозяев при тотале меньше 2.5 мяча можно с коэффициентом 4.80.

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