«Севилья» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича с коэффициентом 2.00

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Атлетико».
Ставка: обе забьют за 2.00.
«В ближайшем туре Ла Лиги есть хорошая афиша – «Севилья» — «Атлетико».
Обе команды сейчас выступают не лучшим образом. У «Севильи» была серия неудач, были крупные поражения, но в последних матчах она начала набирать очки, хотя казалось, что Лопетеги вот-вот отправят в отставку.
«Атлетико» хоть и идёт в лидирующей группе, но подходит к этому матчу с переменчивым настроением, потому что проиграл в Лиге чемпионов «Байеру» и в дерби «Реалу».
В последних 11 очных матчах только в двух команды не обменивались голами. Если уж статистика подталкивает к мысли о том, что они часто друг другу забивают, то давайте на этом и остановимся – обе забьют».
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