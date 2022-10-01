«Севилья» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича с коэффициентом 2.00

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 2.00.

«В ближайшем туре Ла Лиги есть хорошая афиша – «Севилья» — «Атлетико».

Прогнозы на лучшие матчи дня.

Обе команды сейчас выступают не лучшим образом. У «Севильи» была серия неудач, были крупные поражения, но в последних матчах она начала набирать очки, хотя казалось, что Лопетеги вот-вот отправят в отставку.

«Атлетико» хоть и идёт в лидирующей группе, но подходит к этому матчу с переменчивым настроением, потому что проиграл в Лиге чемпионов «Байеру» и в дерби «Реалу».

В последних 11 очных матчах только в двух команды не обменивались голами. Если уж статистика подталкивает к мысли о том, что они часто друг другу забивают, то давайте на этом и остановимся – обе забьют».

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