«Авангард» — «Сибирь»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В Омске на новом стадионе «G-Drive Арена» состоялся первый за четыре года домашний матч «Авангарда». Омичи принимали новосибирскую «Сибирь» и одержали победу со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Прогнозы на главные события дня.

В первом периоде на 11-й минуте положил начало шайбам на новой арене в рамках КХЛ защитник гостей Тревор Мёрфи с передач Валентина Пьянова и Владимира Бутузова.

На последней минуте второго периода защитник омичей Алексей Береглазов с передачи Арсения Грицюка в большинстве сделал счёт равным.

На 10-й минуте третьего периода американский нападающий «Авангарда» Рид Буше с передач Кристиана Яроша и Сергея Толчинского забросил победную шайбу.

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